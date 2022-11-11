10 вдохновляющих преображений, которые доказывают, что похудеть после 35 — не фантастика

"41 год. Когда выйти из игры — не вариант. Вместо этого сбросила 108 кг. Такой прогресс", — Le_Boheme.

Фото © Reddit / Le_Boheme

"43 года. Сбросила 20 кг за один год. Вновь открыла для себя любовь к пешим прогулкам, силовым тренировкам и... картошке фри. Залог успеха в балансе", — sharibrojo.

Фото © Reddit / sharibrojo

"43 года. Сбросил уже 52 кг. Осталось совсем немного до цели", — frankwit.

Фото © Reddit / frankwit

"43 года. Сбросил 107 кг за два года", — twiztedtrav.

Фото © Reddit / twiztedtrav

"46 лет. Три года назад присоединился к программе по похудению и за это время сбросил 138 кг", — twiztedtrav.

Фото © Reddit / twiztedtrav

"46 лет. Сбросила 70 кг, хочется ещё семь. На это у меня ушло 3 тяжёлых года, хотя хейтеры говорили, что в моём возрасте без операции никак не получится. Выкусите!" — The_dizzy_blonde.

Фото © Reddit / The_dizzy_blonde

"36 лет. Похудел на 139 кг", — kayeso1138.

Фото © Reddit / kayeso1138

"46 лет. За два года диеты сбросила 55 кг. Ещё немного, и останется только половина от той женщины, которой я была", — Elystriel.

Фото © Reddit / Elystriel

"49 лет. За 10 месяцев сбросила 52 кг", — danalynn73.

Фото © Reddit / danalynn73

"49 лет. Сбросила 75 кг и ни о чём не жалею", — danalynn73.