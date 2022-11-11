10 вдохновляющих преображений, которые доказывают, что похудеть после 35 — не фантастика
Чем старше, тем больше кажется, что поменять себя нереально. Так вот, это мозг нас так обманывает. Преображаться можно! Причём как ментально, так и физически. Собрали 10 впечатляющих похудений 35+.
"41 год. Когда выйти из игры — не вариант. Вместо этого сбросила 108 кг. Такой прогресс", — Le_Boheme.
Фото © Reddit / Le_Boheme
"43 года. Сбросила 20 кг за один год. Вновь открыла для себя любовь к пешим прогулкам, силовым тренировкам и... картошке фри. Залог успеха в балансе", — sharibrojo.
Фото © Reddit / sharibrojo
"43 года. Сбросил уже 52 кг. Осталось совсем немного до цели", — frankwit.
Фото © Reddit / frankwit
"43 года. Сбросил 107 кг за два года", — twiztedtrav.
"46 лет. Три года назад присоединился к программе по похудению и за это время сбросил 138 кг", — twiztedtrav.
"46 лет. Сбросила 70 кг, хочется ещё семь. На это у меня ушло 3 тяжёлых года, хотя хейтеры говорили, что в моём возрасте без операции никак не получится. Выкусите!" — The_dizzy_blonde.
Фото © Reddit / The_dizzy_blonde
"36 лет. Похудел на 139 кг", — kayeso1138.
Фото © Reddit / kayeso1138
"46 лет. За два года диеты сбросила 55 кг. Ещё немного, и останется только половина от той женщины, которой я была", — Elystriel.
Фото © Reddit / Elystriel
"49 лет. За 10 месяцев сбросила 52 кг", — danalynn73.
"49 лет. Сбросила 75 кг и ни о чём не жалею", — danalynn73.
Reddit / twiztedtrav