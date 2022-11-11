Киркоров потребовал оставить в покое сбежавшую из России "певицу № 1" Пугачёву

Поп-король Филипп Киркоров в беседе с журналисткой Алёной Жигаловой потребовал прекратить писать про Аллу Пугачёву и оставить её в покое. Своё желание народный артист РФ объяснил тем, что Примадонна — звезда, каких свет не видел: "Ты понимаешь, что в 2025 году будет 50 лет, что она певица номер один? В 75-м году она спела "Арлекино" и стала суперзвездой. Через три года 50 лет. Ни одна певица в мире, ни одна певица в нашей стране 50 лет номер один не была. Она одна в мире. Оставь её в покое, пожалуйста".

Филипп Бедросович объяснил, что не лезет в профессию Жигаловой, а просто требует оставить в покое "великую певицу, женщину, мать, бабушку с прекрасными внуками, детьми". По мнению Киркорова, Пугачёва — гордость России, на песнях которой все выросли. "Я прожил с ней 10 счастливых лет, я знаю эту женщину очень хорошо, и я понимаю во всех отношениях в какой-то степени её поступок", — заметил артист в специальном репортаже "Алёна, блин!" на ютуб-канале Super.

И пока бывший муж всячески пытается оградить Пугачёву от сплетен, сама она продолжает окультуриваться. Накануне Алла Борисовна побывала на концерте Юлии Зиверт. Вот что Примадонна написала по этому поводу: "Красивая, талантливая и умная певица Zivert, как всегда, покорила моё сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве. БРАВО!!!"

Примадонна с семьёй большую часть 2022 года провела за пределами РФ. Оно и понятно: муж Аллы Борисовны юморист Максим Галкин* неоднократно резко критиковал действия России на Украине, а позднее был признан иноагентом. Пугачёва уехала из России сразу после начала спецоперации, однако опровергала слухи об эмиграции. Народная артистка СССР вернулась на родину в августе, пообещав навести "порядок в головах". Правда, 29 сентября появилась информация о спешном отъезде певицы в Израиль.

Журналисты выследили автомобиль Пугачёвой и проводили до аэропорта Внуково-3. Перелёт частным бортом Алле и её младшим детям мог обойтись в четыре миллиона рублей. Директор Аллы Борисовны Елена Чупракова заявила тогда, что об отъезде звезды ей ничего не известно. Сама Примадонна ситуацию прокомментировала лишь 10 октября. Кстати, в Сети появилось фото израильского паспорта Пугачёвой. Подлинность документа не подтверждена.