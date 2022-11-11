В Сети появилось редкое фото певца Shaman с женой, которая старше на 14 лет

Жена трогательно поздравила Ярослава Дронова, более известного под сценическим псевдонимом Shaman, с пятилетним юбилеем свадьбы, поделившись, как знакомство с певцом перевернуло жизнь. Свои откровения 44-летняя Елена Мартынова сопроводила фотографией, на которой льнёт к супругу.

"С первых минут он поразил меня своим внутренним светом, бескомпромиссной искренностью, глубиной и масштабом личности, а также безошибочным умением отделять зёрна от плевел. Я впервые встретила человека, у которого был настолько исключительный Божий дар и настолько тяжёлый путь, и который нёс свой крест с таким достоинством и несгибаемой волей", — указала Мартынова.

Ярослав Дронов (певец Shaman) с женой Еленой Мартыновой. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Elena Martynova

По словам супруги музыканта, сила духа Shaman, помноженная на его боль, вдребезги разбила её сердце с первой встречи. Елена сразу осознала, что должна быть рядом и разделить судьбу любимого. За пять лет, что Дронов и Мартынова в браке, бывало всякое, даже моменты отчаяния. В частности, нелегко было, когда одна за другой перед Shaman закрывались все двери: воротилы шоу-бизнеса давали будущей звезде "добрые" советы "сменить профессию" или "найти инвестора", а многие даже не обращали внимания на талантливого парня. "Спасибо им за это — Ярослав закалился, стал ещё сильнее и в результате всего добился сам", — заметила жена исполнителя хита "Я русский".