Анатолия Карпова готовят к выписке из больницы

Гроссмейстера и депутата Государственной думы Анатолия Карпова постепенно готовят к выписке из столичной больницы, где он проходил лечение после неудачного падения. Об этом Лайфу рассказала его жена Наталья Буланова. По её словам, 71-летний супруг с каждым днём чувствует себя всё лучше.

"Всё нормально, будут готовить уже к выписке. Его на ноги поставили в первые же четыре дня. Тут переживать не из-за чего, [в больнице] такие больные тяжёлые, что за них вот надо переживать, а Анатолий Евгеньевич ходит, разговаривает, телевизор смотрит", — рассказала жена гроссмейстера.

Наталья также добавила, что её супруга хотели выписать из больницы уже сегодня, но врачи решили ещё немного понаблюдать за его состоянием.