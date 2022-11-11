Анатолия Карпова готовят к выписке из больницы
Жена Карпова рассказала, что гроссмейстера готовят к выписке
Гроссмейстера и депутата Государственной думы Анатолия Карпова постепенно готовят к выписке из столичной больницы, где он проходил лечение после неудачного падения. Об этом Лайфу рассказала его жена Наталья Буланова. По её словам, 71-летний супруг с каждым днём чувствует себя всё лучше.
"Всё нормально, будут готовить уже к выписке. Его на ноги поставили в первые же четыре дня. Тут переживать не из-за чего, [в больнице] такие больные тяжёлые, что за них вот надо переживать, а Анатолий Евгеньевич ходит, разговаривает, телевизор смотрит", — рассказала жена гроссмейстера.
Наталья также добавила, что её супруга хотели выписать из больницы уже сегодня, но врачи решили ещё немного понаблюдать за его состоянием.
Напомним, что гроссмейстер неудачно упал днём 29 октября в Георгиевском переулке недалеко от здания Госдумы. Медики диагностировали у 71-летнего пациента закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом бедренной кости. Карпов был помещён в отделение нейрореанимации, а полиция начала проверку.
ТАСС / EPA / Leszek Szymanski