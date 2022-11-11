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Опубликовано 11 ноября 2022, 14:31

Анатолия Карпова готовят к выписке из больницы

Жена Карпова рассказала, что гроссмейстера готовят к выписке

Гроссмейстера и депутата Государственной думы Анатолия Карпова постепенно готовят к выписке из столичной больницы, где он проходил лечение после неудачного падения. Об этом Лайфу рассказала его жена Наталья Буланова. По её словам, 71-летний супруг с каждым днём чувствует себя всё лучше.

"Всё нормально, будут готовить уже к выписке. Его на ноги поставили в первые же четыре дня. Тут переживать не из-за чего, [в больнице] такие больные тяжёлые, что за них вот надо переживать, а Анатолий Евгеньевич ходит, разговаривает, телевизор смотрит", — рассказала жена гроссмейстера.

Наталья также добавила, что её супруга хотели выписать из больницы уже сегодня, но врачи решили ещё немного понаблюдать за его состоянием.

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Напомним, что гроссмейстер неудачно упал днём 29 октября в Георгиевском переулке недалеко от здания Госдумы. Медики диагностировали у 71-летнего пациента закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом бедренной кости. Карпов был помещён в отделение нейрореанимации, а полиция начала проверку.

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ТАСС / EPA / Leszek Szymanski

Наталья Исакова
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