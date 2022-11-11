Песков: Путин не планирует видеообращение к участникам G20 и АТЭС

Президент России Владимир Путин не планирует выступать с видеообращением к участникам саммита G20 и форума АТЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не планируется", — ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли онлайн-выступление российского лидера на встрече "Большой двадцатки".