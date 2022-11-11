Песков: Путин не планирует видеообращение к участникам G20 и АТЭС
Президент России Владимир Путин не планирует выступать с видеообращением к участникам саммита G20 и форума АТЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, не планируется", — ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли онлайн-выступление российского лидера на встрече "Большой двадцатки".
Также Песков отрицательно ответил на вопрос о видеообращении президента РФ к участникам саммита АТЭС.
Напомним, ранее стало известно, что вместо президента РФ Владимира Путина российскую делегацию на G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Также индонезийский министр Лухут Бинсар Панджаитан, который отвечает за подготовку форума, сообщил, что не приедет на саммит "Большой двадцатки" и украинский лидер Владимир Зеленский.