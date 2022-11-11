НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 ноября, 11:19

Песков: Путин не планирует видеообращение к участникам G20 и АТЭС

Президент России Владимир Путин не планирует выступать с видеообращением к участникам саммита G20 и форума АТЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не планируется", — ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли онлайн-выступление российского лидера на встрече "Большой двадцатки".

Также Песков отрицательно ответил на вопрос о видеообращении президента РФ к участникам саммита АТЭС.

Песков: Решение Путина не ехать на саммит G20 связано с графиком и необходимостью нахождения в РФ

Песков: Решение Путина не ехать на саммит G20 связано с графиком и необходимостью нахождения в РФ

Напомним, ранее стало известно, что вместо президента РФ Владимира Путина российскую делегацию на G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Также индонезийский министр Лухут Бинсар Панджаитан, который отвечает за подготовку форума, сообщил, что не приедет на саммит "Большой двадцатки" и украинский лидер Владимир Зеленский.

Обложка ©

kremlin.ru

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров