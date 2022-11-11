В Херсоне продолжает работу паромная переправа на левый берег Днепра
В Херсоне работает переправа для желающих уехать на левый берег Днепра. Об этом заявил представитель Администрации Херсонской области Сергей Мороз.
"До сих пор ещё работает паромная переправа, ходят катера, которые переправляют людей в такие города, как Алёшки и Голая Пристань", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Лайф писал, что российские военные остановили подразделения ВСУ в 30–40 км от района переправ через Днепр. Для этого применялись огонь артиллерии, удары авиации и минно-взрывные заграждения.
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ТАСС / Сергей Мальгавко