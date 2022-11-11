Британия не может противостоять России из-за внутренних проблем с армией, пишут СМИ
Daily Mail: Решимость Британии противостоять России подрывается из-за проблем с армией
Великобритании будет сложно выполнить обязательства перед НАТО по внесению вклада в обороноспособность альянса против России. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на представителей Лейбористской партии.
"Лондону будет сложно выполнить свои обязательства перед альянсом из-за проблем с закупкой военного оборудования и с сокращением численности британской армии", — сказано в материале.
По данным газеты, экономический кризис увеличил издержки на оборону. "Теневой" министр обороны страны Джон Хили считает причиной этого необдуманную отправку британского военного контингента в Эстонию и другие балтийские страны. Кроме того, он считает, что проблемы в военной сфере создаёт бездействие власти.
Ранее Лайф писал, что Минобороны Британии анонсировало поставку Украине тысячи зенитных ракет. В заявлении ведомства поясняется, что переданы будут пусковые установки и ракеты, что даст возможность сбивать воздушные цели: как крылатые ракеты, так и беспилотники.
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