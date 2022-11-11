Британия не может противостоять России из-за внутренних проблем с армией, пишут СМИ

Великобритании будет сложно выполнить обязательства перед НАТО по внесению вклада в обороноспособность альянса против России. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на представителей Лейбористской партии.

"Лондону будет сложно выполнить свои обязательства перед альянсом из-за проблем с закупкой военного оборудования и с сокращением численности британской армии", — сказано в материале.

По данным газеты, экономический кризис увеличил издержки на оборону. "Теневой" министр обороны страны Джон Хили считает причиной этого необдуманную отправку британского военного контингента в Эстонию и другие балтийские страны. Кроме того, он считает, что проблемы в военной сфере создаёт бездействие власти.