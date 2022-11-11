НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 ноября, 10:52

В США Зеленскому придумали "королевское" прозвище

Ведущая Оуэнс назвала Зеленского королевой американских пособий

Украинский лидер Владимир Зеленский стал "королевой американских пособий", считает ведущая и активистка Кэндис Оуэнс. Об этом она заявила в эфире программы Tucker Carlson Tonight на телеканале Fox News.

"Во сколько нам сейчас обходится Украина? Пятьдесят миллиардов долларов! Но для королевы пособий этого мало!" — подчеркнула она.

По словам Оуэнс, важно внимательно следить за тем, куда именно направляется финансовая поддержка Киеву. Журналистка добавила, что сотрудники американской налоговой службы не следят за средствами, которые уходят в другие страны. Она также считает подозрительным, что США очень торопились с выводом военных из Афганистана 31 августа прошлого года, а уже на следующий день заявили, что присоединяются к Евросоюзу по вопросу помощи Украине во вступлении в НАТО.

Боязнь критики и однообразное амплуа: Названы причины, почему Зеленскому не место на саммите G20

Боязнь критики и однообразное амплуа: Названы причины, почему Зеленскому не место на саммите G20

Ранее Лайф писал, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и Зеленский договорились создать иллюзию интереса Украины к мирным переговорам с Москвой. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Обложка ©

Getty Images / Pool / Eduardo Munoz

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров