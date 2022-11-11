В США Зеленскому придумали "королевское" прозвище
Ведущая Оуэнс назвала Зеленского королевой американских пособий
Украинский лидер Владимир Зеленский стал "королевой американских пособий", считает ведущая и активистка Кэндис Оуэнс. Об этом она заявила в эфире программы Tucker Carlson Tonight на телеканале Fox News.
"Во сколько нам сейчас обходится Украина? Пятьдесят миллиардов долларов! Но для королевы пособий этого мало!" — подчеркнула она.
По словам Оуэнс, важно внимательно следить за тем, куда именно направляется финансовая поддержка Киеву. Журналистка добавила, что сотрудники американской налоговой службы не следят за средствами, которые уходят в другие страны. Она также считает подозрительным, что США очень торопились с выводом военных из Афганистана 31 августа прошлого года, а уже на следующий день заявили, что присоединяются к Евросоюзу по вопросу помощи Украине во вступлении в НАТО.
Ранее Лайф писал, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и Зеленский договорились создать иллюзию интереса Украины к мирным переговорам с Москвой. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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