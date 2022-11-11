В США Зеленскому придумали "королевское" прозвище

"Во сколько нам сейчас обходится Украина? Пятьдесят миллиардов долларов! Но для королевы пособий этого мало!" — подчеркнула она.

По словам Оуэнс, важно внимательно следить за тем, куда именно направляется финансовая поддержка Киеву. Журналистка добавила, что сотрудники американской налоговой службы не следят за средствами, которые уходят в другие страны. Она также считает подозрительным, что США очень торопились с выводом военных из Афганистана 31 августа прошлого года, а уже на следующий день заявили, что присоединяются к Евросоюзу по вопросу помощи Украине во вступлении в НАТО.