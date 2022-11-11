"Важнее длина извилин": Сексолог развенчала культ большого пениса

Женщина может достичь оргазма с партнёром, размер полового органа которого составляет десять сантиметров, поэтому культ большого пениса слишком преувеличен. Об этом Лайфу рассказала сексолог Александра Миллер.

Она пояснила, что даже небольшой длины полового органа мужчины достаточно, чтобы принести удовольствие партнёрше, поскольку основной процент женских оргазмов приходится на клиторальный. В отдельных случаях исключением могут стать индивидуальные физиологические особенности женщины.

"Исключением может служить особенное строение женских органов, поэтому более длинный половой орган в данном случае может эффективнее стимулировать влагалище и затрагивает шейку матки", — сказала Миллер.

При этом в обществе существуют необоснованные стереотипы. По мнению эксперта, многие привыкли осуждать окружающих — за цвет кожи, внешний вид и так далее. Достаётся и мужским половым органам, которые якобы не соответствуют стандартам. Это влияет на психику и самооценку некоторых мужчин, считает сексолог.

"И вот бедные мужчины начинают страдать комплексом Наполеона: машину побольше, дом покруче, чтобы было, чем мериться ещё. В итоге член уже не так заметен, потому что женщина всё равно выберет более успешного мужчину. К тому же у женщин в первую очередь возбуждение происходит в голове, а тут уже можно говорить не о длине члена, а о длине извилин", — заметила специалист.

Миллер добавила, что больше всего женщин возбуждают неглупые, эрудированные мужчины. Они, по её мнению, знают, как доставить женщине удовольствие искусным сексом.

"Важен не размер, а умение им пользоваться", — заключила сексолог.