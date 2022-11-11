В ЕС заявили, что Киев сам должен принять решение о прекращении огня

Украина самостоятельно должна принять решение о прекращении огня, и, если оно будет принято, Евросоюз готов оказать необходимое содействие. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник.

"Что касается прекращения огня, то мы всегда говорили, что решение за Украиной. Военная логика не всегда совпадает с политической или дипломатической. Конфликты закачиваются переговорами о мире, прекращением огня", — сказал он.

При этом он подчеркнул, что Запад разделяет идею, что именно украинцы должны определить момент завершения боевых действий.