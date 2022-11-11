В ЕС заявили, что Киев сам должен принять решение о прекращении огня
Украина самостоятельно должна принять решение о прекращении огня, и, если оно будет принято, Евросоюз готов оказать необходимое содействие. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник.
"Что касается прекращения огня, то мы всегда говорили, что решение за Украиной. Военная логика не всегда совпадает с политической или дипломатической. Конфликты закачиваются переговорами о мире, прекращением огня", — сказал он.
При этом он подчеркнул, что Запад разделяет идею, что именно украинцы должны определить момент завершения боевых действий.
Ранее Лайф сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский, который отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. В их числе "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков".
Shutterstock