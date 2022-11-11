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11 ноября, 11:16

В ЕС заявили, что Киев сам должен принять решение о прекращении огня

Украина самостоятельно должна принять решение о прекращении огня, и, если оно будет принято, Евросоюз готов оказать необходимое содействие. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник.

"Что касается прекращения огня, то мы всегда говорили, что решение за Украиной. Военная логика не всегда совпадает с политической или дипломатической. Конфликты закачиваются переговорами о мире, прекращением огня", — сказал он.

При этом он подчеркнул, что Запад разделяет идею, что именно украинцы должны определить момент завершения боевых действий.

В Кремле заявили, что Киев по-прежнему не демонстрирует готовности к переговорам

В Кремле заявили, что Киев по-прежнему не демонстрирует готовности к переговорам

Ранее Лайф сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский, который отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. В их числе "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков".

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Варвара Романова
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