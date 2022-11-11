В МИД считают, что шансы на переговоры повысятся, если Киеву прикажут "из соответствующих столиц"

Москва всё ещё открыта к диалогу по Украине без предварительных условий несмотря на то, что инициатором срыва переговоров был Киев. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я могу подтвердить позицию, а именно: мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше", — отметил замминистра.

Рябков напомнил, что Киев прервал диалог "по команде западных кураторов", когда между РФ и Украиной уже прорабатывался документ. Дипломат считает, что шансы на переговоры повысятся, если украинскому руководству прикажут "из соответствующих столиц".