В МИД считают, что шансы на переговоры повысятся, если Киеву прикажут "из соответствующих столиц"
Рябков напомнил, что Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий
Москва всё ещё открыта к диалогу по Украине без предварительных условий несмотря на то, что инициатором срыва переговоров был Киев. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я могу подтвердить позицию, а именно: мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше", — отметил замминистра.
Рябков напомнил, что Киев прервал диалог "по команде западных кураторов", когда между РФ и Украиной уже прорабатывался документ. Дипломат считает, что шансы на переговоры повысятся, если украинскому руководству прикажут "из соответствующих столиц".
"Я могу с определённостью высказать своё мнение, что если Киеву будет приказано из соответствующих столиц, то шансы на такой диалог, наверное, повысятся. Но опять-таки — у нас здесь нет никаких препятствий и диалог должен идти без предварительных условий", — добавил он.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, который отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. В их числе "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков". В МИД уже подчёркивали, что у российской стороны нет никаких предварительных условий для переговоров.
LIFE / Владимир Суворов