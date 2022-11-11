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11 ноября, 11:40

Лайф пообщался с родными погибшего в драке школьника, и они никого не винят

Семья мальчика, погибшего на Ставрополье из-за случайного удара в школе, не винит обидчика

<p>Погибший мальчик. Обложка © VK</p>

Погибший мальчик. Обложка © VK

Семья школьника из Ставропольского края, который умер после неосторожного удара одноклассника в солнечное сплетение, не винит обидчика в случившемся. Близкие погибшего в беседе с Лайфом заявили, что всё произошедшее — несчастный случай.

"Когда сцепились двое мальчишек, даже в шутку, это всегда может кончиться плачевно <...> Нельзя обвинять ту семью! [Наша] семья никого не обвиняет <...> Это несчастный случай", — рассказали в семье школьника.

Родные также отметили, что судмедэксперт уже провёл экспертизу и заявил, что смерть наступила за считаные секунды, причём это произошло не в результате асфиксии. Близкие погибшего подростка подчеркнули, что дети дружили и у каждого из них порядочная семья, а в трагедии разберутся правоохранительные органы.

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Напомним, что в Ставропольском крае 15-летний подросток случайно убил одноклассника из-за того, что тот испачкал его одежду мелом. Как Лайфу рассказал источник, трагедия произошла в одной из школ в станице Барсуковской.

Никита Осипов

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