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11 ноября, 11:34

В Запорожской области заявили, что пока не планируют вывоза жителей в другие регионы

Балицкий: Эвакуация жителей Запорожской области в другие регионы пока не планируется

Вывоз жителей Запорожской области в безопасные районы по примеру Херсона пока не рассматривается. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

"Мы не рассматриваем эвакуацию. Если будут обстрелы на линии фронта и [это] будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься", — сказал Балицкий журналистам.

При этом он добавил, что власти не рассматривают варианты вывоза мирных жителей в другие российские регионы, в том числе и в Крым.

Вопрос перемещения жителей в более безопасные районы возник на фоне ситуации в Херсонской области. Из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ и риска уничтожения Каховской плотины регион покинули более 115 тысяч человек.

В Херсоне остаются около 100 тысяч жителей, сообщили местные власти

В Херсоне остаются около 100 тысяч жителей, сообщили местные власти

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Максим Плетнёв

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