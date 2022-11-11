В Запорожской области заявили, что пока не планируют вывоза жителей в другие регионы

Вывоз жителей Запорожской области в безопасные районы по примеру Херсона пока не рассматривается. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

"Мы не рассматриваем эвакуацию. Если будут обстрелы на линии фронта и [это] будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься", — сказал Балицкий журналистам.

При этом он добавил, что власти не рассматривают варианты вывоза мирных жителей в другие российские регионы, в том числе и в Крым.