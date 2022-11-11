"Стыдно должно быть": Зеленского захейтили после слов о переговорах с Россией

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он "не закрывал дверь" для переговоров с Москвой, вызвало бурную реакцию в Twitter. Пользователей соцсети взбесило враньё украинского лидера о готовности вести диалог с российской стороной, так как ранее он во всеуслышание заявлял, что не собирается этого делать. Многие юзеры считают, что подобные "переобувания" лишний раз подтверждают, что глава Незалежной является марионеткой в руках США.

"Зеленский хочет, чтобы мы поверили в то, что у него есть право голоса в этом конфликте или что ему решать, начинать или не начинать какие-либо мирные переговоры с Россией? Он делает только то, что ему приказывают в Вашингтоне, и они будут продолжать этот конфликт. Стыдно должно быть", — написал один из пользователей.

Другой комментатор поддержал это мнение и заявил, что США будут растягивать украинский конфликт по собственному усмотрению, а слова Зеленского ничего не значат. Ещё один пользователь обратил внимание на то, что президент Незалежной не спешит отказываться от помощи Запада в виде вооружения, что противоречит его заявлению о желании поскорее закончить боевые действия.