Погибшего в ДТП Стремоусова похоронили на центральном кладбище Симферополя

Как сообщает РИА "Новости", политика похоронили недалеко от входа на кладбище. В последний путь его провожали близкие, а также врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, глава Крыма Сергей Аксёнов и другие.