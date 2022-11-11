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11 ноября, 11:46

Погибшего в ДТП Стремоусова похоронили на центральном кладбище Симферополя

<p>Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым. Обложка © LIFE</p>

Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым. Обложка © LIFE

Заместителя главы Администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего в ДТП, похоронили на центральном городском кладбище Симферополя.

Как сообщает РИА "Новости", политика похоронили недалеко от входа на кладбище. В последний путь его провожали близкие, а также врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, глава Крыма Сергей Аксёнов и другие.

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Ранее сегодня в Александро-Невском соборе Симферополя прошло отпевание Стремоусова. Церемонию прощания смогли посетить желающие, после чего его тело отвезли на кладбище.

Артур Лапсаков

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