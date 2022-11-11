Погибшего в ДТП Стремоусова похоронили на центральном кладбище Симферополя
Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым. Обложка © LIFE
Заместителя главы Администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего в ДТП, похоронили на центральном городском кладбище Симферополя.
Как сообщает РИА "Новости", политика похоронили недалеко от входа на кладбище. В последний путь его провожали близкие, а также врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, глава Крыма Сергей Аксёнов и другие.
Ранее сегодня в Александро-Невском соборе Симферополя прошло отпевание Стремоусова. Церемонию прощания смогли посетить желающие, после чего его тело отвезли на кладбище.