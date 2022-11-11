Почти 80% россиян заявили о доверии Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяет большинство россиян (79,5%). Противоположной позиции придерживаются 16,7% жителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Работу главы государства одобряют 75,8% опрошенных, а 14,5% респондентов — нет. Деятельность премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю положительно оценили 52,8% участников опроса.

По данным ВЦИОМ, опрос в формате телефонных звонков проводили с 31 октября по 6 ноября 2022 года. В нём приняли участие 11 200 человек в возрасте от 18 лет.