Почти 80% россиян заявили о доверии Путину
ВЦИОМ: Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,5% россиян
Президенту России Владимиру Путину доверяет большинство россиян (79,5%). Противоположной позиции придерживаются 16,7% жителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Работу главы государства одобряют 75,8% опрошенных, а 14,5% респондентов — нет. Деятельность премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю положительно оценили 52,8% участников опроса.
По данным ВЦИОМ, опрос в формате телефонных звонков проводили с 31 октября по 6 ноября 2022 года. В нём приняли участие 11 200 человек в возрасте от 18 лет.
Ранее Лайф писал о том, что жители России стали больше доверять сотрудникам полиции. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
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