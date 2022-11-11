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11 ноября, 12:17

Лысый Некоглай попросил быстрее его депортировать, и суд не отказал

Мосгорсуд признал законным выдворение блогера Некоглая в Молдавию

Мосгорсуд отклонил апелляцию блогера Некоглая (Николая Лебедева) и признал законным решение о выдворении его из России в Молдавию. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

На заседании тиктокер предстал в новом образе — совершенно лысый. Отвечая на вопрос адвоката, блогер со слезами на глазах сказал, что к нему физическая сила не применялась.

"Можно меня депортируют быстрее, я не хочу ждать, я хочу домой. Мне правда стыдно, я правда каюсь", — сказал он.

Суд удовлетворил выдворение Некоглая из России. Видео предоставлено Лайфу пресс-службой Мосгорсуда

Лайф узнал об условиях содержания Некоглая в центре для мигрантов

Лайф узнал об условиях содержания Некоглая в центре для мигрантов

Напомним, Некоглая задержали спустя сутки после "пародии" на российского солдата. Сотрудники правоохранительных органов застали блогера в квартире и запросили у него и сожителей документы, удостоверяющие личность, однако паспорта у Некоглая не оказалось. Менеджер блогера заявил, что тот не пытался кого-либо оскорбить "пародией" на солдата. В итоге Пресненский суд Москвы вынес решение о депортации Лебедева из-за нарушения миграционного законодательства.

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Кадр видео Мосгорсуда

Артур Лапсаков

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