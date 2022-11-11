Лысый Некоглай попросил быстрее его депортировать, и суд не отказал

Мосгорсуд отклонил апелляцию блогера Некоглая (Николая Лебедева) и признал законным решение о выдворении его из России в Молдавию. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

На заседании тиктокер предстал в новом образе — совершенно лысый. Отвечая на вопрос адвоката, блогер со слезами на глазах сказал, что к нему физическая сила не применялась.

"Можно меня депортируют быстрее, я не хочу ждать, я хочу домой. Мне правда стыдно, я правда каюсь", — сказал он.