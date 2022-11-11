Путин заявил о готовности России поставлять в Африку сельхозпродукцию

Россия готова поставлять в страны Африканского континента сельхозпродукты и удобрения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжем Туадера.

"При обмене мнениями по проблеме продовольственной безопасности Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны внести свой вклад в обеспечение стран Африканского континента сельхозпродукцией и удобрениями", — сообщила пресс-служба Кремля.

Также во время беседы стороны условились продолжить сотрудничество для укрепления безопасности и стабильности ЦАР. Туадера поблагодарил Путина за содействие его стране со стороны России. Он добавил, что намерен принять участие во втором саммите "Россия – Африка", который планируется провести летом 2023 года в Санкт-Петербурге.