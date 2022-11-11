Мэр Таллина выступил в защиту русского языка, не побоявшись прослыть "врагом народа"

Сторонники использования русского языка и сохранения русских школ в Эстонии стали врагами народа. Такое мнение озвучил мэр Таллина Михаил Кылварт в интервью на "Радио-4". По его словам, так случалось и раньше, но сейчас, на фоне ситуации на Украине, языковой вопрос особенно обострился.

"Если ты выступаешь в защиту русских школ, в защиту русского языка, то ты очень быстро переходишь в ранг врага", — развёл руками Кылварт.