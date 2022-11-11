Мэр Таллина выступил в защиту русского языка, не побоявшись прослыть "врагом народа"
Мэр Таллина Кылварт: Защитники русского языка превратились в Эстонии во "врагов народа"
Сторонники использования русского языка и сохранения русских школ в Эстонии стали врагами народа. Такое мнение озвучил мэр Таллина Михаил Кылварт в интервью на "Радио-4". По его словам, так случалось и раньше, но сейчас, на фоне ситуации на Украине, языковой вопрос особенно обострился.
"Если ты выступаешь в защиту русских школ, в защиту русского языка, то ты очень быстро переходишь в ранг врага", — развёл руками Кылварт.
Мэр также раскритиковал языковую реформу, согласно которой к 2030 году вся система образования должна полностью перейти на эстонский язык. По мнению Кылварта, это обернётся катастрофой, потому что в школах не останется учителей: их будет просто неоткуда взять.
Ранее сообщалось, что власти Эстонии намерены в 30 раз — с 10 до 300 метров — увеличить охраняемую зону на границе с Россией и построить дополнительные объекты инфраструктуры. Кроме того, живущим в Эстонии россиянам и белорусам запретили владеть оружием. Также страна является горячей сторонницей антироссийских санкций, от которых страдает её собственное население. Лайф рассказывал, как эстонцам советуют покупать дешёвые каши и разбавлять сок водой из-за кризиса.