Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность фонда Вудро Вильсона

Деятельность организации "Международный научный центр имени Вудро Вильсона"* признана на территории России нежелательной. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Международный научный центр имени Вудро Вильсона" (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США", — сказано в записи.

По данным надзорного ведомства, деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Информация направлена в Министерство юстиции для внесения сведений в соответствующий перечень.

Ранее Лайф писал, что Минюст включил немецкое НПО "Декабристы" в список нежелательных. Такое решение было принято в соответствии с федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".