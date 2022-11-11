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11 ноября, 11:56

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность фонда Вудро Вильсона

Деятельность организации "Международный научный центр имени Вудро Вильсона"* признана на территории России нежелательной. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Международный научный центр имени Вудро Вильсона" (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США", — сказано в записи.

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По данным надзорного ведомства, деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Информация направлена в Министерство юстиции для внесения сведений в соответствующий перечень.

Ранее Лайф писал, что Минюст включил немецкое НПО "Декабристы" в список нежелательных. Такое решение было принято в соответствии с федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

*Организация признана нежелательной на территории России.

Обложка ©

Flickr / Wilson Center

Артур Лапсаков

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