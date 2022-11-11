В ХМАО соседи пожаловались на горе-мамашу, оскорблявшую и избивавшую детей

Мамаша из города Радужного в Ханты-Мансийском автономном округе вызвала гнев горожан из-за отношения к своим маленьким детям. Женщина не стесняется оскорблять и бить их прямо на улице. Об этом сообщается в группе "Радужный ХМАО – Югра (универсальная копилочка)" в соцсети "ВКонтакте".

Неадекватная мамаша из ХМАО издевается над детьми на улице. Видео © Telegram-канал SHOT

"Вылазь давай! Встань! Руки дай, говорю тебе! Встала! Вытаскивай ноги. Почему ты убегаешь из церкви? Ты какой рукой крестишься? Дома чтоб крестилась и учила крещение! Сколько можно её учить? Вот поэтому надо ходить в церковь почаще. Спите до обеда, свои жопы не можете поднять!" — говорит мамаша ребёнку на улице средь бела дня и сопровождает это ударами.

Видео сняли соседи семьи, которые больше не смогли спокойно смотреть на издевательства. Также случаи избиения попали на камеры в подъезде. Жители просят разобраться и наказать мать, отмечая, что видят такую картину ежедневно.

Администрация Радужного заявила, что соответствующие органы уже начали проверку. Вопрос находится на контроле. В дело также вмешались Следственный комитет и прокуратура.