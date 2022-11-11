В Польше предложили требовать от украинцев осудить УПА и ОУН

В польском Сейме предложили законопроект, согласно которому проживающие на территории республики украинцы должны осудить две организации — Украинскую повстанческую армию (УПА)* и Организацию украинских националистов (ОУН)*. Об этом пишет портал Kresy.

Как говорится в материале, инициатором антибандеровского законопроекта выступили представители Конфедерации польской короны, а также члены партии депутата Гжегожа Брауна. Согласно документу, украинские граждане должны признать и осудить преступления вышеупомянутых организаций против поляков в годы Второй мировой войны.

"Идентичность и историческая политика Украины по-прежнему основываются на прославлении таких деятелей, как лидер ОУН Степан Бандера или главнокомандующий УПА Роман Шухевич. Это следует рассматривать как откровенное проявление антипольских настроений", — говорится в заявление политиков партии "Конфедерация польской короны".

Ранее Лайф сообщал, что военнопленным на Украине крутили фильмы про Бандеру и УПА. Как рассказал освобождённый военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий, отказаться от просмотра такого кино было нельзя: надзиратели внимательно следили за этим и заставляли приседать тех, кто отвлекался или засыпал.