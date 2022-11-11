Юрист назвал сложнореализуемой идею отказывать в ипотеке из-за долга по алиментам

Идею отказа в выдаче россиянам ипотеки из-за долга по алиментам, которую озвучили в Госдуме, сложно реализовать. Об этом в беседе с RT заявил юрист по гражданским, административным и арбитражным делам Василий Воробьёв.

"Сведения о задолженности по алиментам не являются открытыми. Банк может обладать только информацией о наличии задолженности. Но нет дифференциации, за что именно долг", — пояснил он.

По словам эксперта, банки вряд ли одобрят кредит в случае наличия задолженности. При этом проверить сами финансовые организации не получится.