Юрист назвал сложнореализуемой идею отказывать в ипотеке из-за долга по алиментам
Юрист Воробьёв: Отказ в ипотеке из-за долга по алиментам сложно реализовать
Идею отказа в выдаче россиянам ипотеки из-за долга по алиментам, которую озвучили в Госдуме, сложно реализовать. Об этом в беседе с RT заявил юрист по гражданским, административным и арбитражным делам Василий Воробьёв.
"Сведения о задолженности по алиментам не являются открытыми. Банк может обладать только информацией о наличии задолженности. Но нет дифференциации, за что именно долг", — пояснил он.
По словам эксперта, банки вряд ли одобрят кредит в случае наличия задолженности. При этом проверить сами финансовые организации не получится.
Ранее Лайф писал, что депутат Милонов предложил отказывать в ипотеке людям с крупным долгом по алиментам. Кроме того, он предлагает сделать наличие крупной задолженности по алиментам "пожизненным негативным фактором", влияющим как на одобрение кредита, так и на итоговый процент выплат.
ТАСС / Сергей Карпухин