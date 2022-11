Она рассказала, что представители ЛГБТ, например, есть во всех частях серии игр Assassin's Creed, а также в Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age, Life Is Strange, The Last of Us, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch и других. Отдельно она выделила популярную игру The Sims 3.