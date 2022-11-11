Детям, играющим в компьютерные игры, в которых есть геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы, пытаются подать нетрадиционные отношения как нечто привлекательное. Об этом заявила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Недавно она разработала поправки к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, в которых предлагается запретить подобные игры.

Она рассказала, что представители ЛГБТ, например, есть во всех частях серии игр Assassin's Creed, а также в Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age, Life Is Strange, The Last of Us, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch и других. Отдельно она выделила популярную игру The Sims 3.

"Также любимая многими девочками игра, The Sims 3, в которой игроку надо создавать семью, и у него есть довольно широкий выбор партнёров. У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей", — рассказала Лантратова "Газете.ru".

Она считает, что такое поведение в игре демонстрируется детям как норма и даёт возможность попробовать альтернативный сценарий семейных отношений. При этом она подчеркнула, что детям не будут запрещать играть в игры за персонажей противоположного пола. Речь идёт именно о пропаганде нетрадиционных отношений.