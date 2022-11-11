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11 ноября, 12:56

Экс-глава ФИФА Блаттер потребовал отстранить сборную Ирана от ЧМ-2022

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер потребовал отстранить сборную Ирана от чемпионата мира по футболу в Катаре в связи с нарушением прав женщин и массовыми протестами по всей стране.

"Иран должен быть исключён из чемпионата мира в Катаре. Если бы я всё ещё был президентом ФИФА, то исключил бы эту сборную", — приводит слова Блаттера портал Blick.

Он считает, что нынешнему президенту ФИФА Джанни Инфантино следует прислушаться к тому, что в обществе сейчас думают об Иране, и наконец занять чёткую позицию по отношению к происходящим событиям.

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Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино призвал участников чемпионата мира 2022 года в Катаре не смешивать футбол с политикой и сосредоточиться на турнире.

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ТАСС / EPA / ALESSANDRO CRINARI

Наталья Исакова

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