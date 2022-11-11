Фигуристка Алёна Косторная призналась, что пропустит чемпионат России

Российская фигуристка Алёна Косторная сообщила, что пропустит чемпионат России, который должен пройти в Красноярске с 20 по 25 декабря. Недавно она проходила курс реабилитации после операции на бедре.

"На чемпионате России я не выступлю уже на 100, даже на 200 процентов. В планах на этот год пока только шоу и, возможно, новый турнир Федерации фигурного катания на коньках России по шоу-программам. Коплю силы и восстанавливаюсь к следующему году", — рассказала фигуристка ТАСС.

Алёне Косторной 19 лет, она выступает в одиночном катании. Спортсменка является чемпионкой Европы и победительницей финала серии Гран-при сезона – 2019/20.