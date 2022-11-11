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11 ноября, 13:06

Фигуристка Алёна Косторная призналась, что пропустит чемпионат России

<p>Обложка © Getty Images / International Skating Union / Joosep Martinson</p>

Обложка © Getty Images / International Skating Union / Joosep Martinson

Российская фигуристка Алёна Косторная сообщила, что пропустит чемпионат России, который должен пройти в Красноярске с 20 по 25 декабря. Недавно она проходила курс реабилитации после операции на бедре.

"На чемпионате России я не выступлю уже на 100, даже на 200 процентов. В планах на этот год пока только шоу и, возможно, новый турнир Федерации фигурного катания на коньках России по шоу-программам. Коплю силы и восстанавливаюсь к следующему году", рассказала фигуристка ТАСС.

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Алёне Косторной 19 лет, она выступает в одиночном катании. Спортсменка является чемпионкой Европы и победительницей финала серии Гран-при сезона – 2019/20.

Напомним, Косторной в начале сентября сделали операцию на бедре из-за обострившейся травмы. В итоге чемпионка Европы 2020 года пропустила контрольные прокаты нашей национальной команды. В начале октября она возобновила тренировки после операции.

Илья Суриков

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