Разозлённый адвокат Некоглая выхватил телефон у журналиста

Адвокат блогера Некоглая (Николая Лебедева) взбесился после выходки подзащитного. Напомним, что на судебном заседании тиктокер сказал, что раскаивается в содеянном и со слезами на глазах попросил депортировать его в Молдавию как можно скорее, и суд ему не отказал.