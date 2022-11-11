Разозлённый адвокат Некоглая выхватил телефон у журналиста
Адвокат блогера Некоглая (Николая Лебедева) взбесился после выходки подзащитного. Напомним, что на судебном заседании тиктокер сказал, что раскаивается в содеянном и со слезами на глазах попросил депортировать его в Молдавию как можно скорее, и суд ему не отказал.
Адвокат Некоглая покидает здание суда. Видео © Telegram / SHOT
По всей видимости, адвокат блогера не ожидал такого исхода и был в ярости от действий парня. Выходя из здания суда, защитник приложил портфель к голове, а в ответ на просьбу о комментарии мужчина показал журналистам средний палец. Также он отобрал телефон у одного репортёра.
Напомним, Некоглая задержали спустя сутки после "пародии" на российского солдата. Сотрудники правоохранительных органов застали блогера в квартире и запросили у него и сожителей документы, удостоверяющие личность, однако паспорта у Некоглая не оказалось. Менеджер блогера заявил, что тот не пытался кого-либо оскорбить "пародией" на солдата. В итоге Пресненский суд Москвы вынес решение о депортации Лебедева из-за нарушения миграционного законодательства.
Telegram/SHOT