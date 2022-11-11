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Регион
Опубликовано 11 ноября 2022, 13:11
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Разозлённый адвокат Некоглая выхватил телефон у журналиста

Адвокат блогера Некоглая (Николая Лебедева) взбесился после выходки подзащитного. Напомним, что на судебном заседании тиктокер сказал, что раскаивается в содеянном и со слезами на глазах попросил депортировать его в Молдавию как можно скорее, и суд ему не отказал.

Адвокат Некоглая покидает здание суда. Видео © Telegram / SHOT

По всей видимости, адвокат блогера не ожидал такого исхода и был в ярости от действий парня. Выходя из здания суда, защитник приложил портфель к голове, а в ответ на просьбу о комментарии мужчина показал журналистам средний палец. Также он отобрал телефон у одного репортёра.

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Напомним, Некоглая задержали спустя сутки после "пародии" на российского солдата. Сотрудники правоохранительных органов застали блогера в квартире и запросили у него и сожителей документы, удостоверяющие личность, однако паспорта у Некоглая не оказалось. Менеджер блогера заявил, что тот не пытался кого-либо оскорбить "пародией" на солдата. В итоге Пресненский суд Москвы вынес решение о депортации Лебедева из-за нарушения миграционного законодательства.

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Telegram/SHOT

Наталья Демьянова
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