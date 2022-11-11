В ЛНР обнаружили тайник украинских диверсантов с боеприпасами для терактов

Спецслужбы России обнаружили схрон с боеприпасами, которые украинские диверсанты планировали применить для терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур республики.

"В одном из районов ЛНР обнаружен схрон с боеприпасами, который украинские диверсанты планировали использовать для проведения террористических актов в северных районах региона", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, из тайника изъяты 43 снаряда для гранатомётов РПГ-7, заряды и боеприпасы различного калибра, а также 61 взрыватель для мин.