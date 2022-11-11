В ООН признали, что мир нуждается в российских удобрениях и зерне
Глава продпрограммы ООН Бизли: Мир нуждается в российских удобрениях и зерне
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мир нуждается в российских удобрениях и зерне. В беседе с РИА "Новости" он подчеркнул, что страны должны сотрудничать в реализации продуктовой сделки, одной из сторон которой является РФ, в противном случае "весь мир должен будет за это заплатить".
"Не важно, любите вы Россию или нет, — миру нужны российское зерно и удобрения. Иначе весь мир должен будет за это заплатить", — отметил Бизли.
Он также пообещал, что ООН сделает всё, чтобы продлить действие зерновой сделки.
Напомним, что сегодня в Женеве стартовали переговоры между представителями России и ООН о вывозе украинского зерна. Ранее МИД РФ предупредил, что условия договорённостей выполняются только в отношении Украины, а вот ограничения на экспорт российского продовольствия и удобрений продолжают действовать. Таким образом Россия дала понять, что может при определённых обстоятельствах и не продлить действие зерновой сделки. При этом Турция намерена предложить пролонгировать договорённости ещё на один год после истечения срока действия нынешнего соглашения 19 ноября.
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