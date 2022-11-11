В ООН признали, что мир нуждается в российских удобрениях и зерне

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мир нуждается в российских удобрениях и зерне. В беседе с РИА "Новости" он подчеркнул, что страны должны сотрудничать в реализации продуктовой сделки, одной из сторон которой является РФ, в противном случае "весь мир должен будет за это заплатить".

"Не важно, любите вы Россию или нет, — миру нужны российское зерно и удобрения. Иначе весь мир должен будет за это заплатить", — отметил Бизли.

Он также пообещал, что ООН сделает всё, чтобы продлить действие зерновой сделки.