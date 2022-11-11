Переселенцы из Херсонской области смогут получить в Подмосковье льготу на покупку жилья

Переселенцы из Херсонской области с 12 ноября смогут подать в Подмосковье заявки на социальную выплату для покупки жилья в любом регионе РФ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

"На Херсонщине сложная ситуация. Каждый день — ракетные удары и обстрелы. Руководство страны приняло решение поддержать жителей Херсона и части Херсонской области, которые решили начать новую жизнь в других регионах России, и запустило программу жилищных сертификатов", — передаёт его слова телеканал "360".

Для получения льготы нужно предоставить заявление, паспорта всех членов семьи и подтверждение проживания в Херсоне или области. Сначала эти документы отправятся на проверку, а после одобрения граждане смогут получить сертификат в МФЦ Московской области. Стоит отметить, что размер выплаты соотносится с нормативом цены квадратного метра жилья в РФ и количеством членов семьи, при этом предусмотрены дополнительные средства на мебель и основные расходы.