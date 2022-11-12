Рогозин ожидает новых поставок современных систем в зону СВО
Рогозин анонсировал в ближайшие месяцы поставку в зону СВО современного российского вооружения
В ближайшие месяцы в зону специальной военной операции на Украине будет доставлено современное российское вооружение. Об этом сообщил экс-гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, отметив, что применять современные технологии на поле боя необходимо так же, как это делает противник.
"Я знаю, что мы долго запрягаем, быстро поедем, поэтому ожидаем, что в течение ближайших месяцев оборонно-промышленный комплекс поставит и в вооружённые силы, и, соответственно, в народное ополчение ЛНР и ДНР те системы оружия, которые позволят одержать победу", — заявил Рогозин в беседе с РИА "Новости".
В настоящее время, отметил он, необходимо выдержать некий период раскачки.
Напомним, Дмитрий Рогозин, ещё в июле ушедший с поста гендиректора "Роскосмоса", находится в зоне спецоперации. Бывший руководитель "Роскосмоса" взял себе позывной Космос. Однако позже, похоже, сменил его на Сармат. Ранее Рогозин рассказывал, что прибыл в Донецкую Народную Республику с гуманитарной целью, чтобы лично передать помощь российским бойцам.
ТАСС / Павел Кассин