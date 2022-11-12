В Омске разыскивают водителя джипа, который сбил подростка на переходе и уехал с места ДТП

В Омске инспекторы разыскивают водителя, который накануне вечером сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

"Установлено, что около 18:00 (15:00 мск) на улице Туполева автомобиль Audi допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Водитель поинтересовался у ребёнка его состоянием, мальчик ответил, что с ним всё в порядке. После этого мужчина уехал с места ДТП", — уточнили в ведомстве.

Когда ребёнок самостоятельно добрался до дома, то сразу почувствовал себя плохо. Он рассказал о случившемся родителям и вместе с ними обратился в больницу. Сейчас подросток госпитализирован. А правоохранители просят водителя иномарки и свидетелей ДТП обратиться в ГИБДД.