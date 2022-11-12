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12 ноября, 19:04

В Омске разыскивают водителя джипа, который сбил подростка на переходе и уехал с места ДТП

В Омске инспекторы разыскивают водителя, который накануне вечером сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

"Установлено, что около 18:00 (15:00 мск) на улице Туполева автомобиль Audi допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Водитель поинтересовался у ребёнка его состоянием, мальчик ответил, что с ним всё в порядке. После этого мужчина уехал с места ДТП", уточнили в ведомстве.

Когда ребёнок самостоятельно добрался до дома, то сразу почувствовал себя плохо. Он рассказал о случившемся родителям и вместе с ними обратился в больницу. Сейчас подросток госпитализирован. А правоохранители просят водителя иномарки и свидетелей ДТП обратиться в ГИБДД.

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Управление МВД России по Омской области

Татьяна Миссуми

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