Россияне начали массово закупаться "золотыми паспортами"

Граждане России начали активно подавать заявки на получение гражданства Гренады после того, как страна сняла запрет на оформление паспортов. Об этом пишет Bloomberg.

Получить заветный "золотой паспорт" Гренады можно после того, как будет сделана инвестиция в размере 150 тысяч долларов (более девяти миллионов рублей). Как заметил советник гренадской визовой программы Ричард Халлам, до конца 2022 года в стране ожидают множество заявок на гражданство, большая часть из которых — от россиян.

С июня, когда в Гренаде вновь разрешили претендовать на гражданство жителям РФ, количество таких заявок достигло 200. При этом до отмены запрета подобные запросы находились в "подвешенном состоянии".