14-летний спортсмен месяцами страдал от изжоги и не подозревал, что его убивает редкий вид рака

Первые жалобы на изжогу у Хамера были ещё в мае. Тогда он начал принимать безрецептурные болеутоляющие, которые никак не помогали ему. Позднее у него начали проявляться боли в бедре, а его состояние заметно ухудшалось. Впрочем, это не мешало ему побеждать на соревнованиях. Вскоре врачи сделали подростку обследование и обнаружили редкую форму рака пищевода, которая стала распространяться на другие части тела. Обычное подобное диагностируется у пожилых людей.