14-летний спортсмен месяцами страдал от изжоги и не подозревал, что его убивает редкий вид рака
Wales Online: 14-летний британец страдал от постоянной изжоги, которая была симптомом рака
Итан (в центре). Обложка © Faсebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Barri Hamer
14-летний британский спортсмен Итан Хамер постоянно страдал от изжоги и даже не подозревал, что она являлась одним из симптомов агрессивного течения рака пищевода. Подробности истории сообщает Wales Online.
Первые жалобы на изжогу у Хамера были ещё в мае. Тогда он начал принимать безрецептурные болеутоляющие, которые никак не помогали ему. Позднее у него начали проявляться боли в бедре, а его состояние заметно ухудшалось. Впрочем, это не мешало ему побеждать на соревнованиях. Вскоре врачи сделали подростку обследование и обнаружили редкую форму рака пищевода, которая стала распространяться на другие части тела. Обычное подобное диагностируется у пожилых людей.
Сейчас Хамер проходит курс лечения и за раз принимает 17 таблеток. Его родители собирают средства для лечения персонализированной вакциной в Германии.
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