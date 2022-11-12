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12 ноября, 18:47

14-летний спортсмен месяцами страдал от изжоги и не подозревал, что его убивает редкий вид рака

Wales Online: 14-летний британец страдал от постоянной изжоги, которая была симптомом рака

<p>Итан (в центре). Обложка © Faсebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Barri Hamer</p>

Итан (в центре). Обложка © Faсebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Barri Hamer

14-летний британский спортсмен Итан Хамер постоянно страдал от изжоги и даже не подозревал, что она являлась одним из симптомов агрессивного течения рака пищевода. Подробности истории сообщает Wales Online.

Первые жалобы на изжогу у Хамера были ещё в мае. Тогда он начал принимать безрецептурные болеутоляющие, которые никак не помогали ему. Позднее у него начали проявляться боли в бедре, а его состояние заметно ухудшалось. Впрочем, это не мешало ему побеждать на соревнованиях. Вскоре врачи сделали подростку обследование и обнаружили редкую форму рака пищевода, которая стала распространяться на другие части тела. Обычное подобное диагностируется у пожилых людей.

Сейчас Хамер проходит курс лечения и за раз принимает 17 таблеток. Его родители собирают средства для лечения персонализированной вакциной в Германии.

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