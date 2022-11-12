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12 ноября, 18:45

В Самарской области женщина во время ссоры зарезала любимого

<p>В Самарской области женщина во время ссоры зарезала своего возлюбленного. Фото © VK / <a href="https://vk.com/syskrsamara" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ-СКР Самара</a></p>

В Самарской области женщина во время ссоры зарезала своего возлюбленного. Фото © VK / СУ-СКР Самара

В Сызрани Самарской области женщина в ходе ссоры зарезала своего сожителя, сообщили в пресс-службе СУ СК по области.

Тело мужчины 1978 года рождения с повреждениями на туловище и голове было найдено ночью в одной из квартир по улице Жуковской. Чуть позже была задержана его сожительница, которая призналась правоохранителям в убийстве. По словам женщины, она совершила преступление в ходе ссоры на бытовой почве, воспользовавшись для этого кухонным ножом.

В настоящий момент обвиняемая заключена под стражу, а следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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