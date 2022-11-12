Прототип героя Тома Хэнкса из фильма "Терминал" умер в парижском аэропорту

В парижском аэропорту умер иранский беженец Меран Карими Насери, который вдохновил Стивена Спилберга на создание фильма "Терминал" о пассажире, застрявшем в аэропорту. Главного героя в ленте сыграл Том Хэнкс.

"Я могу подтвердить, что он умер сегодня в полдень в терминале 2F аэропорта, где проживал последние несколько недель", — сообщил журналистам представитель парижского аэропорта Шарль де Голль.

Меран Карими Насери мог выходить из парижского аэропорта, так как имел статус беженца во Франции и вид на жительство. Кроме того, у него не было никаких проблем с деньгами, так как его обеспечивали гонорары от роли в "Терминале".

Насери жил в парижском аэропорту с 1988 года, где у него тогда, по одной из версий, украли портфель с документами. До этого он пытался получить статус беженца в шести странах, многие его знали по имени Сэр Альфред. Выдворить из страны его не могли, так как он прибыл во Францию на законных основаниях.