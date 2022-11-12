Прототип героя Тома Хэнкса из фильма "Терминал" умер в парижском аэропорту
Обложка © Getty Images / Christophe Calais / Corbis © Кадр © "Терминал". Режиссёр Стивен Спилберг, сценаристы Джефф Натансон, Эндрю Никкол, Саша Джерваси / "Кинопоиск"
В парижском аэропорту умер иранский беженец Меран Карими Насери, который вдохновил Стивена Спилберга на создание фильма "Терминал" о пассажире, застрявшем в аэропорту. Главного героя в ленте сыграл Том Хэнкс.
"Я могу подтвердить, что он умер сегодня в полдень в терминале 2F аэропорта, где проживал последние несколько недель", — сообщил журналистам представитель парижского аэропорта Шарль де Голль.
Меран Карими Насери мог выходить из парижского аэропорта, так как имел статус беженца во Франции и вид на жительство. Кроме того, у него не было никаких проблем с деньгами, так как его обеспечивали гонорары от роли в "Терминале".
Насери жил в парижском аэропорту с 1988 года, где у него тогда, по одной из версий, украли портфель с документами. До этого он пытался получить статус беженца в шести странах, многие его знали по имени Сэр Альфред. Выдворить из страны его не могли, так как он прибыл во Францию на законных основаниях.
Ранее Лайф сообщал, что актёр Кевин Конрой, чьим голосом на английском почти 30 лет говорил в мультсериалах и видеоиграх Бэтмен, умер в возрасте 66 лет.