Политолог предсказал скорое падение "самого мощного укрепрайона ВСУ"

Взятие российскими военными населённых пунктов Опытное и Майорск в ДНР позволит российским военным развить своё наступление на самый мощный укрепрайон ВСУ — Авдеевку, что может повлиять на частоту обстрелов Донецка. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" выразил политолог Евгений Михайлов.

"Впереди — Авдеевка, это очень мощный укреплённый пункт украинских военных, после взятия которого, на мой взгляд, говорить об обстрелах Донецка уже не придётся. Я думаю, что сейчас наши войска будут развивать успех и в ближайшее время мы увидим падение самого мощного укрепрайона", — отметил Михайлов.

Он также выразил мнение, что в ближайшее время Россия сделает всё для того, чтобы обеспечить безопасность освобождённых территорий и не дать ВСУ взять Мелитополь и Бердянск. По оценке эксперта, против украинских военных может сыграть усталость.