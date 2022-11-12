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Опубликовано 12 ноября 2022, 17:45
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Политолог предсказал скорое падение "самого мощного укрепрайона ВСУ"

Политолог Михайлов: В скором времени падёт самый мощный укрепрайон ВСУ

Взятие российскими военными населённых пунктов Опытное и Майорск в ДНР позволит российским военным развить своё наступление на самый мощный укрепрайон ВСУ — Авдеевку, что может повлиять на частоту обстрелов Донецка. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" выразил политолог Евгений Михайлов.

"Впереди — Авдеевка, это очень мощный укреплённый пункт украинских военных, после взятия которого, на мой взгляд, говорить об обстрелах Донецка уже не придётся. Я думаю, что сейчас наши войска будут развивать успех и в ближайшее время мы увидим падение самого мощного укрепрайона", — отметил Михайлов.

Он также выразил мнение, что в ближайшее время Россия сделает всё для того, чтобы обеспечить безопасность освобождённых территорий и не дать ВСУ взять Мелитополь и Бердянск. По оценке эксперта, против украинских военных может сыграть усталость.

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Ранее Лайф сообщал, что украинские военные оставили позиции в посёлке Опытное под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике из-за продолжительной осады со стороны ВС РФ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
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