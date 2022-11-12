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Регион
Опубликовано 12 ноября 2022, 11:42

Российские военные ликвидировали в ходе наступления в ДНР более 85 иностранных наёмников

Российские военные сумели уничтожить более 85 иностранных наёмников, которые пытались контратаками остановить ВС РФ на Южно-Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении подразделения иностранных наёмников контратаками в направлении населённых пунктов Степное, Владимировка и Павловка ДНР пытались остановить продвижение российских войск. В результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации уничтожено более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа", отметил Конашенков.

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Ранее Лайф сообщал, что украинские военные оставили позиции в посёлке Опытное под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике из-за продолжительной осады со стороны ВС РФ.

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ТАСС / Красильников Станислав

Артур Белкин
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