Российские военные ликвидировали в ходе наступления в ДНР более 85 иностранных наёмников
Российские военные сумели уничтожить более 85 иностранных наёмников, которые пытались контратаками остановить ВС РФ на Южно-Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком направлении подразделения иностранных наёмников контратаками в направлении населённых пунктов Степное, Владимировка и Павловка ДНР пытались остановить продвижение российских войск. В результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации уничтожено более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа", — отметил Конашенков.
Ранее Лайф сообщал, что украинские военные оставили позиции в посёлке Опытное под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике из-за продолжительной осады со стороны ВС РФ.
ТАСС / Красильников Станислав