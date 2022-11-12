Российские военные ликвидировали в ходе наступления в ДНР более 85 иностранных наёмников

Российские военные сумели уничтожить более 85 иностранных наёмников, которые пытались контратаками остановить ВС РФ на Южно-Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении подразделения иностранных наёмников контратаками в направлении населённых пунктов Степное, Владимировка и Павловка ДНР пытались остановить продвижение российских войск. В результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации уничтожено более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа", — отметил Конашенков.