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12 ноября, 11:42

Российские военные ликвидировали в ходе наступления в ДНР более 85 иностранных наёмников

Российские военные сумели уничтожить более 85 иностранных наёмников, которые пытались контратаками остановить ВС РФ на Южно-Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении подразделения иностранных наёмников контратаками в направлении населённых пунктов Степное, Владимировка и Павловка ДНР пытались остановить продвижение российских войск. В результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации уничтожено более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа", отметил Конашенков.

Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожье

Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожье

Ранее Лайф сообщал, что украинские военные оставили позиции в посёлке Опытное под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике из-за продолжительной осады со стороны ВС РФ.

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ТАСС / Красильников Станислав

Артур Белкин

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