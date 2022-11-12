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12 ноября, 11:37

Неизвестный в чёрном плаще и капюшоне проломил череп главе посёлка в Ленобласти

Главу посёлка в Ленобласти избили во дворе его дома металлической трубой

<p>Потерпевший Александр Канцерев. Фото © <a href="https://krbor.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация Красноборского городского поселения</a></p>

Потерпевший Александр Канцерев. Фото © Администрация Красноборского городского поселения

Неизвестный избил главу Красноборского поселения Ленинградской области Александра Канцерева. Как сообщает 47news.ru, около десяти вечера 11 ноября в полицию поступило сообщение о нападении на 57-летнего госслужащего, которого позже госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга.

По словам его супруги, камера зафиксировала, как неизвестный в чёрном плаще и капюшоне перелезает через забор дома по улице Красноборской, подбегает к Александру и несколько раз бьёт его трубой. После содеянного преступник скрылся тем же путём. У пострадавшего переломы костей головы и ушибы груди.

Журналистам не удалось дозвониться до потерпевшего, а глава администрации поселения Николай Аксёнов и вовсе не в курсе случившегося. В последний раз он видел Канцерева накануне в пять вечера. Правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Матвей Шандрыголов

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