Круизный лайнер с более чем 800 заражёнными ковидом прибыл в Сидней

Всего в круиз, который должен был продолжаться 12 дней, отправились три тысячи пассажиров и ещё тысяча членов экипажа. По данным телеканала, большая часть заболевших — пассажиры. Первые случаи заражения коронавирусом начали фиксироваться примерно в середине путешествия. Сейчас заболевшие пассажиры изолированы в каютах, остальным предлагается надеть маски. Часть из находившихся на борту лайнера смогла его покинуть.

"Это было страшно, потому что мы слышали об этом (заражениях CoViD-19. — Прим. Лайфа), но у нас был отрицательный результат. Мы носили маски последние семь дней и были очень осторожны, когда сошли на берег. Некоторые люди просто не слушают. Очевидно, что они не (соблюдали меры безопасности. — Прим. Лайфа), и в этом была проблема", — рассказал один из сошедших на берег пассажиров.