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12 ноября, 11:30

Круизный лайнер с более чем 800 заражёнными ковидом прибыл в Сидней

В порт австралийского Сиднея прибыл круизный лайнер Majestic Princess, на борту которого более 800 человек заразилось коронавирусом. Об этом сообщает телеканал ABC.

Всего в круиз, который должен был продолжаться 12 дней, отправились три тысячи пассажиров и ещё тысяча членов экипажа. По данным телеканала, большая часть заболевших — пассажиры. Первые случаи заражения коронавирусом начали фиксироваться примерно в середине путешествия. Сейчас заболевшие пассажиры изолированы в каютах, остальным предлагается надеть маски. Часть из находившихся на борту лайнера смогла его покинуть.

"Это было страшно, потому что мы слышали об этом (заражениях CoViD-19. — Прим. Лайфа), но у нас был отрицательный результат. Мы носили маски последние семь дней и были очень осторожны, когда сошли на берег. Некоторые люди просто не слушают. Очевидно, что они не (соблюдали меры безопасности. — Прим. Лайфа), и в этом была проблема", — рассказал один из сошедших на берег пассажиров.

Вспышка ковида зафиксирована на борту американского круизного лайнера

Вспышка ковида зафиксирована на борту американского круизного лайнера

Ранее президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил, что миру угрожает опасность прихода коронавируса с уровнем смертности 90%.

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Wikipedia

Артур Белкин

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