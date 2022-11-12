Россия и представители ООН обсудили зерновую сделку

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обменялся мнениями по реализации зерновой сделки с представителями делегации ООН в рамках очередного раунда консультаций. К обсуждению также подключили заинтересованные российские ведомства и компании.

Представителями международной организации на переговорах в Женеве выступают генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.