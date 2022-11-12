Россия и представители ООН обсудили зерновую сделку
Замглавы МИД РФ Вершинин обменялся с представителями ООН мнениями по зерновой сделке
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обменялся мнениями по реализации зерновой сделки с представителями делегации ООН в рамках очередного раунда консультаций. К обсуждению также подключили заинтересованные российские ведомства и компании.
Представителями международной организации на переговорах в Женеве выступают генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам реализации Черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия и российско-ооновского меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта, являющихся составными частями одного пакета мер по обеспечению глобальной продовольственной безопасности", — говорится в сообщении МИД РФ.
Напомним, 11 ноября в Женеве стартовал новый раунд переговоров между РФ и ООН по зерновой сделке. При этом в Минобороны Турции ранее сообщили, что страна предложит пролонгировать договорённости ещё на один год после истечения срока действия нынешнего соглашения 19 ноября.
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