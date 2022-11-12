Эрдоган высказался об отказе Путина от поездки на саммит G20
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил журналистам, что в ходе последнего диалога с российским лидером Владимиром Путиным он назвал целесообразным его возможный визит на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии.
"На самом деле в ходе наших последних переговоров с ним (с президентом РФ Владимиром Путиным. — Прим. Лайфа) я сказал ему, что придерживаюсь мнения, что его визит в Индонезию может быть целесообразным. Однако он сказал: "Позвольте мне оценить ситуацию, и я сообщу вам", — заявил Эрдоган.
По мнению турецкого лидера, решение не поехать на саммит "Двадцатки" Путин принимал после консультаций со своей командой — и было бы неуважительно давать на этот счёт какие-либо комментарии.
Ранее Лайф сообщал, что вместо президента РФ Владимира Путина российскую делегацию на G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Также индонезийский министр Лухут Бинсар Панджайтан, который отвечает за подготовку форума, сообщил, что не приедет на саммит "Большой двадцатки" и украинский лидер Владимир Зеленский. Встреча в верхах на Бали пройдёт 15–16 ноября.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав