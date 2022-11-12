Эрдоган высказался об отказе Путина от поездки на саммит G20

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил журналистам, что в ходе последнего диалога с российским лидером Владимиром Путиным он назвал целесообразным его возможный визит на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии.

"На самом деле в ходе наших последних переговоров с ним (с президентом РФ Владимиром Путиным. — Прим. Лайфа) я сказал ему, что придерживаюсь мнения, что его визит в Индонезию может быть целесообразным. Однако он сказал: "Позвольте мне оценить ситуацию, и я сообщу вам", — заявил Эрдоган.

По мнению турецкого лидера, решение не поехать на саммит "Двадцатки" Путин принимал после консультаций со своей командой — и было бы неуважительно давать на этот счёт какие-либо комментарии.