Наёмники, воюющие на стороне ВСУ на Запорожском направлении, приехали на Украину свыше чем из 40 стран, поляков среди них больше всего. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Количество стран растёт. Неделю назад мы говорили о 34 подтверждённых странах, то сейчас свыше 40 стран, откуда представлены наёмники", — поделился он.

По его словам, поляков среди них насчитывается почти пять тысяч. Кроме того, присутствуют выходцы из Японии, Австралии, Канады, Франции и испаноговорящих стран. Рогов добавил, что у наёмников прослеживается строгое распределение по зонам ответственности.

"Например, той же артиллерией, сложными комплексами реактивных систем залпового огня заведуют прежде всего поляки, командирами расчётов являются польские офицеры", — пояснил он, подчеркнув, что в городе Запорожье уже ликвидировано более тысячи приехавших зарубежных бойцов.