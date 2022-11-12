Наёмники из 40 стран замечены в рядах ВСУ на Запорожском направлении
Рогов заявил, что наёмники из более чем 40 стран воюют за ВСУ на Запорожском направлении
Наёмники, воюющие на стороне ВСУ на Запорожском направлении, приехали на Украину свыше чем из 40 стран, поляков среди них больше всего. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Количество стран растёт. Неделю назад мы говорили о 34 подтверждённых странах, то сейчас свыше 40 стран, откуда представлены наёмники", — поделился он.
По его словам, поляков среди них насчитывается почти пять тысяч. Кроме того, присутствуют выходцы из Японии, Австралии, Канады, Франции и испаноговорящих стран. Рогов добавил, что у наёмников прослеживается строгое распределение по зонам ответственности.
"Например, той же артиллерией, сложными комплексами реактивных систем залпового огня заведуют прежде всего поляки, командирами расчётов являются польские офицеры", — пояснил он, подчеркнув, что в городе Запорожье уже ликвидировано более тысячи приехавших зарубежных бойцов.
Ранее сообщалось, что на Украине убит воевавший за ВСУ 20-летний японец. Имя погибшего и место смерти не раскрываются, но в МИД Японии информацию подтвердили. Там также рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть украинскую территорию и воздержаться от поездок туда.
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