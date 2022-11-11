ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 ноября 2022, 15:12
4514

Решившего вернуться на Украину наёмника предупредили, что второго шанса на обмен не будет

Адвокат избежавшего казни в ДНР наёмника считает, что у него не будет второго шанса на обмен

У британского наёмника Эйдена Аслина, пожелавшего вернуться на Украину в качестве военного корреспондента, не будет второго шанса попасть в плен и вернуться домой. Об этом заявил адвокат Павел Косован, представлявший интересы британца.

Адвокат заметил, что очень расстроен из-за решения его подзащитного вернуться на Украину в зону боевых действий.

"Я очень расстроен, что он принял такое решение, потому что второго шанса попасть в плен у него может не быть, а уж тем более потом в рамках обмена военнопленными вернуться домой", — приводит его слова ТАСС.

Избежавший казни в ДНР наёмник решил вернуться на Украину в качестве военкора
Избежавший казни в ДНР наёмник решил вернуться на Украину в качестве военкора

Ранее Лайф сообщал о том, что Верховный суд ДНР приговорил троих иностранных наёмников к смертной казни. Двое из осуждённых (Эйден Аслин и Шон Пиннер) — граждане Великобритании. Позже им помогли вернуться на родину.

BannerImage

Wikipedia

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Великобритания
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar