Решившего вернуться на Украину наёмника предупредили, что второго шанса на обмен не будет
Адвокат избежавшего казни в ДНР наёмника считает, что у него не будет второго шанса на обмен
У британского наёмника Эйдена Аслина, пожелавшего вернуться на Украину в качестве военного корреспондента, не будет второго шанса попасть в плен и вернуться домой. Об этом заявил адвокат Павел Косован, представлявший интересы британца.
Адвокат заметил, что очень расстроен из-за решения его подзащитного вернуться на Украину в зону боевых действий.
"Я очень расстроен, что он принял такое решение, потому что второго шанса попасть в плен у него может не быть, а уж тем более потом в рамках обмена военнопленными вернуться домой", — приводит его слова ТАСС.
Ранее Лайф сообщал о том, что Верховный суд ДНР приговорил троих иностранных наёмников к смертной казни. Двое из осуждённых (Эйден Аслин и Шон Пиннер) — граждане Великобритании. Позже им помогли вернуться на родину.