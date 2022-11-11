Решившего вернуться на Украину наёмника предупредили, что второго шанса на обмен не будет

У британского наёмника Эйдена Аслина, пожелавшего вернуться на Украину в качестве военного корреспондента, не будет второго шанса попасть в плен и вернуться домой. Об этом заявил адвокат Павел Косован, представлявший интересы британца.

Адвокат заметил, что очень расстроен из-за решения его подзащитного вернуться на Украину в зону боевых действий.

"Я очень расстроен, что он принял такое решение, потому что второго шанса попасть в плен у него может не быть, а уж тем более потом в рамках обмена военнопленными вернуться домой", — приводит его слова ТАСС.