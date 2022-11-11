Минцифры создаёт программу по возвращению уехавших айтишников в Россию

Минцифры сейчас работает над программой по возвращению в Россию уехавших специалистов в области IT. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева. Он отметил, что вопрос "экономических условий" в этой ситуации не стоит, просто покинувшие родину айтишники, со слов министра, должны понимать, что в России "им нечего бояться".

"Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определённые тем, кто уехал, какой уровень гарантий", — сказал Шадаев.

Ранее глава Минцифры публично выступал против введения ограничений в отношении IT-специалистов, которые приняли решение уехать из России. По его мнению, нужно действовать иначе и создать такие условия, чтобы они захотели вернуться на родину.