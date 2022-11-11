Полицейский украл из квартиры умершей пенсионерки карту и снял с неё 3,5 млн рублей

Сотрудника экспертно-криминалистического центра УВД по СВАО уличили в краже 3,5 миллиона рублей со счёта умершей пенсионерки. Как пишет SHOT, эксперт забрал банковскую карту женщины, когда приехал оформлять её смерть.

По данным телеграм-канала, пропажу обнаружила сестра умершей, когда ей перешло наследство. Сумма оказалась гораздо меньше ожидаемой, поэтому женщина решила разобраться, куда делись деньги. Она выяснила, что средства со счёта родственницы кто-то снял сразу после её смерти. Тогда женщина обратилась в полицию.

Правоохранители установили, что к пропаже денег может быть причастен 40-летний сотрудник УВД Рафаэль Д. Предположительно, он забрал себе карту пенсионерки, когда осматривал место её смерти. Теперь полицейскому грозит уголовная ответственность по статье о краже.