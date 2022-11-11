В Правительстве РФ предложили запретить аборты до 18 лет без согласия родителей
Вице-премьер Голикова предложила запретить аборты до 18 лет без согласия родителей
В России целесообразно ввести запрет на аборты для несовершеннолетних девушек в возрасте от 15 до 18 лет без согласия родителей. Такое поручение Минздраву дала вице-премьер Татьяна Голикова.
"Минздраву России проработать вопросы и представить предложения о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15–18 лет без согласия родителей (законных представителей)", — сказано в протоколе поручений Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ.
Кроме того, Голикова предложила обсудить переименование листа информированного согласия при проведении аборта на "лист сохранения беременности" вместо "листа прерывания беременности".
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