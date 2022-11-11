Экоактивистки пытались приклеить себя к раме картины "Крик" в Нацмузее Норвегии

Две активистки попытались приклеить себя к раме картины "Крик" Эдварда Мунка в Национальном музее искусства, архитектуры и дизайна Норвегии. Об этом пишет журнал Tidens ånd .

Также они пытались повесить плакат с цитатой генсека ООН Антониу Гутерриша: "Ископаемые виды топлива душат человечество". Охранники стали останавливать их, и в это время одна из девушек заявила, что "кричит, пока люди умирают", а другая — что "кричит, пока политики игнорируют науку". В комментарии изданию активистки признались, что используют ненависть, злость и шок людей и хотят вывести их из зоны комфорта.