Экоактивистки пытались приклеить себя к раме картины "Крик" в Нацмузее Норвегии
Две активистки попытались приклеить себя к раме картины "Крик" Эдварда Мунка в Национальном музее искусства, архитектуры и дизайна Норвегии. Об этом пишет журнал Tidens ånd.
Экоактивистки пытались приклеить себя к раме картины "Крик" в музее Осло. Видео © Twitter / Tidens ånd
Также они пытались повесить плакат с цитатой генсека ООН Антониу Гутерриша: "Ископаемые виды топлива душат человечество". Охранники стали останавливать их, и в это время одна из девушек заявила, что "кричит, пока люди умирают", а другая — что "кричит, пока политики игнорируют науку". В комментарии изданию активистки признались, что используют ненависть, злость и шок людей и хотят вывести их из зоны комфорта.
Прибывшие полицейские задержали трёх девушек. Как сообщил NRK представитель ведомства Осло Руне Хеккелстран, против них будет возбуждено уголовное дело.
Активистки представляют группу Stans Oljeletinga, являющуюся ответвлением движения Extintion Rebellion. Они выступают за борьбу с климатическими изменениями и организуют акции в разных странах мира.
Ранее Лайф рассказывал, что активисты нашумевшего экологического движения Just Stop Oil облили краской здания МВД, Банка Англии, MI5 и медиахолдинга News Corp в Лондоне, а участники радикального экологического движения Letzte Generation приклеили себя к скелету динозавра в Берлинском музее естественной истории, заявив, что люди вымрут, как древние животные, потому что якобы не заботятся о природе. Кроме того, активисты движения Futuro Vegetal приклеили себя к картинам де Гойи в музее Прадо в Мадриде.
Twitter / Tidens ånd