В центре Москвы задержали "Мисс Бикини Украина" с поддельными правами за рулём Porsche
Карина Гурина. Обложка © VK / MAXIM
В центре Москвы задержали 31-летнюю модель за рулём Porsche Cayenne с липовыми правами. Как сообщает телеграм-канал Mash, нарушительницей закона оказалась "Мисс Бикини Украина" 2009 года и "Мисс Maxim 2012" Карина Гурина.
На протяжении последних нескольких лет модель проживала в Европе, и на родину приезжала крайне редко. В один из таких визитов Гуриной понадобился автомобиль, который она нашла без проблем. Однако водительского удостоверения у девушки не было, как и времени на учёбу в автошколе. За помощью в подготовке поддельных документов Карина обратилась к знакомым, и всего за 20 тысяч рублей вскоре у неё появились новенькие права.
Правда, далеко уехать модель не смогла. Сегодня её неожиданно остановили инспекторы ДПС, которым Гуриной пришлось рассказать всю правду. На данный момент девушка находится в Москве под подпиской о невыезде.
Ранее Лайф рассказывал, что москвичка 10 лет ездила с поддельными правами и обнаружила это, только когда пришла их менять. Оказалось, что водительское удостоверение 66-летней женщины не соответствует образцу и напечатано с нарушениями.