В центре Москвы задержали "Мисс Бикини Украина" с поддельными правами за рулём Porsche

На протяжении последних нескольких лет модель проживала в Европе, и на родину приезжала крайне редко. В один из таких визитов Гуриной понадобился автомобиль, который она нашла без проблем. Однако водительского удостоверения у девушки не было, как и времени на учёбу в автошколе. За помощью в подготовке поддельных документов Карина обратилась к знакомым, и всего за 20 тысяч рублей вскоре у неё появились новенькие права.