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11 ноября, 14:15

"Зенит" вновь оштрафовали за поведение фанатов и пригрозили более серьёзными санкциями

КДК в пятый раз за сезон оштрафовал "Зенит" за поведение болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал команду "Зенит" за поведение болельщиков в матче с "Ахматом" (1:2) в 16-м туре РПЛ. Кроме того, клуб предупредили об усилении санкций при очередном нарушении.

"За скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафовать ФК "Зенит", Санкт-Петербург, на 50 000 рублей — пятое нарушение", — сказано в решении КДК.

Кроме того, главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. В случае очередного нарушения к "Зениту" будут применены более строгие санкции, предупредили в комитете.

Тренер "Зенита" заявил, что у него нет вопросов к совершившему ошибку Чистякову

Тренер "Зенита" заявил, что у него нет вопросов к совершившему ошибку Чистякову

Напомним, в матче с "Ахматом" в 16-м туре "Зенит" потерпел первое поражение в сезоне. Победный мяч был забит грозненцами на восьмой минуте после ошибки защитника Дмитрия Чистякова.

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Сайт ФК "Зенит"

Артур Лапсаков

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