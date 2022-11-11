"Зенит" вновь оштрафовали за поведение фанатов и пригрозили более серьёзными санкциями

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал команду "Зенит" за поведение болельщиков в матче с "Ахматом" (1:2) в 16-м туре РПЛ. Кроме того, клуб предупредили об усилении санкций при очередном нарушении.

"За скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафовать ФК "Зенит", Санкт-Петербург, на 50 000 рублей — пятое нарушение", — сказано в решении КДК.

Кроме того, главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. В случае очередного нарушения к "Зениту" будут применены более строгие санкции, предупредили в комитете.